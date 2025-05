Stramaccioni netto: «Inter, ora uno sforzo economico. Salto di qualità!»

Andrea Stramaccioni si è pronunciato sul finale di stagione dell’Inter, sottolineando l’importanza del match di Champions League contro il Barcellona. Poi un commento sul mercato.

IL RAGIONAMENTO – Andrea Stramaccioni si è così espresso a DAZN sulla realtà in casa Inter: «Sarebbe la seconda finale in tre anni in una competizione difficilissima e molto dispendiosa. Io credo che l’Inter abbia pagato i tantissimi impegni, ben 17 in più del Napoli. Non si può avere tutto, l’intensità sperata è mancata da parte delle seconde linee, ma contro il Barcellona i titolari hanno dimostrato di poter confrontarsi con qualsiasi altra squadra».

Stramaccioni sullo sforzo richiesto all’Inter

LA CONVINZIONE – Stramaccioni ha poi proseguito: «Nella scorsa stagione, l’Inter è uscita prematuramente dalla Champions League ed ha dato una svolta al Campionato. Non posso non considerare che molti dei calciatori che si andranno a giocare l’accesso alla finale sono arrivati a parametro zero. I dirigenti sono arrivati a fare dei colpi importantissimi… parliamoci chiaro, chi è che si gioca una semifinale con 4-5 titolari presi a parametro zero. L’Inter è la squadra più anziana del Campionato, ora serve uno sforzo della società. Se dai 100 milioni di euro a Marotta, non ti prende Taremi, questo è certo. Il vero salto di qualità, dunque, risiede in questo».