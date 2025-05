Stramaccioni netto: «Chi critica Inzaghi analizzi il mercato estivo!»

Andrea Stramaccioni si è espresso sul tema delle critiche rivolte a Simone Inzaghi per la mancata conquista dello scudetto. Di seguito le sue parole.

IL RAGIONAMENTO – Andrea Stramaccioni ha così parlato a DAZN al termine di Como–Inter: «Io ci sto a dire che Inzaghi avrebbe potuto fare meglio, ma perché solo lui? Scusate, a Conte comprano McTominay, Lukaku e altri giocatori da lui richiesti, per un totale di 150 milioni di euro. A Inzaghi chi comprano? Martinez, Zielinski e Taremi a zero. La colpa è di Inzaghi se gli comprano un calciatore, come Palacios, che fa fatica pure a Monza?»

Stramaccioni argomenta la sua posizione sul mercato fatto a Inzaghi

LA CONSIDERAZIONE – Stramaccioni ha poi proseguito: «L’analisi dev’essere fatta a 360 gradi. Magari la società nerazzurra avrebbe potuto ingaggiare un difensore più pronto e un rincalzo all’altezza di Dumfries. Perché io, con i titolari in campo, ho visto un’Inter che non si è fatta dominare da nessuno. Con le riserve, invece, il discorso è sicuramente diverso».