Stramaccioni: «McTominay e Lukaku manifesto del Napoli di Conte»

Andrea Stramaccioni si è espresso nel post-partita di Napoli-Cagliari, terminata con il risultato di 2-0. Di seguito le sue parole.

IL RAGIONAMENTO – Andrea Stramaccioni ha così parlato a DAZN al termine di Napoli-Cagliari: «Il gol di McTominay è stato strepitoso, mentre quello di Lukaku corrisponde al tipo di rete che non gli vedevamo fare da tempo. Il suo gol è il manifesto di questo Napoli, così come quello dello scozzese. Credo che ci sia già un’atmosfera di preparazione di qualche avvenimento. De Laurentiis fu molto più duro nel caso di Spalletti, mentre in questa circostanza è apparso molto rispettoso verso Conte. Ha anche detto che i contratti valgono fino a un certo punto, per cui le sue sono state parole molto chiare».