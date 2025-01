Stramaccioni: «Lautaro Martinez risolve difficoltà! Due possono dare di più»

L’Inter batte l’Empoli non senza faticare un po’, soprattutto nel primo tempo. Poi una giocata di Lautaro Martinez sblocca il risultato. Stramaccioni a DAZN parla proprio del contributo del capitano argentino ma anche delle mancanze di altri attaccanti

RISOLVO PROBLEMI – L’Inter di Simone Inzaghi doveva rispondere alla vittoria del Napoli e lo ha fatto battendo l’Empoli. Andrea Stramaccioni sottolinea il grande contributo di Lautaro Martinez che sblocca il risultato con una grande giocata: «Quando il capitano è in queste condizioni è sicuramente un contributo enorme, anche perché l’Inter secondo me ha fatto grande fatica nel primo tempo contro l’Empoli. Non solo era priva di due fonti di gioco come Calhanoglu e Mkhitaryan ma anche di Bastoni che è un playmaker importantissimo per questa Inter. Lautaro Martinez ha risolto delle difficoltà».

ASSENZE INGIUSTIFICATE – Stramaccioni fa parte del folto gruppo di chi pensa che l’Inter abbia due squadre tra campo e panchina: «L’Inter secondo me è vero che ha due squadre ma la profondità della panchina poteva dare un po’ di più. Secondo me Arnautovic e Taremi possono dare molto di più, ci sono reparti come quello difensivo dove ci sono giocatori importanti ma che andranno sostituiti. Ed è lì che dovrà intervenire la società».