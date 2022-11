Stramaccioni: «Juventus-Inter, ‘persa occasione’. Grave pecca nerazzurra»

Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter, ha parlato della sconfitta di ieri della squadra nerazzurra sul campo della Juventus (e non solo).

JUVENTUS-INTER – Queste le parole nel corso di Radio anch’io Sport da parte di Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter, sulla sconfitta della squadra nerazzurra sul campo della Juventus. «Probabilmente un’Inter che ha “perso un’occasione”. Cosa intendo per occasione? Sicuramente giocare contro una Juve che in questo momento aveva tante assenze poteva essere un’occasione per fare un colpaccio. E nel primo tempo l’impressione è stata che l’Inter avesse le carte in regola per colpire perché la Juventus aveva sofferto e c’erano state sicuramente le palle gol migliori erano state nerazzurre. Ma bisogna riconoscere che è entrata in campo una Juventus nella ripresa molto molto più motivata, molto attenta, molto organizzata che alla fine ha meritato la vittoria e penso che infila una striscia di vittorie positiva. Credo che abbia vinto cinque delle ultime sei partite e tra l’altro con questo dato importantissimo, anche rimaneggiata, è la migliore difesa del nostro campionato».

DIFETTO – Stramaccioni ha aggiunto. «Qual è il difetto principale dell’Inter, che ha perso cinque su dodici? La mia analisi ovviamente, concedetemi a distanza perché seguendo solamente le partite dalla tv, è di un’Inter che, a mio avviso, ha questa grave pecca, la considererei di personalità, e te la riassumo in due punti. Uno sono tutte le sconfitte negli scontri diretti perché al momento l’Inter nel girone d’andata, se non sbaglio, ha perso cinque scontri diretti su cinque. E questo è un dato per una squadra che vuole vincere lo scudetto è un dato anche psicologico perché tu come giocatore torni sconfitto da uno scontro diretto, sconfitto da un altro cominciano a vacillare delle sicurezze. E il secondo dato che di solito, soprattutto nel nostro campionato, è stato sempre sinonimo di grande forza e solidità sono le reti subite in trasferta. L’Inter è la peggior difesa fuori casa della Serie A. E questo è un dato che se vuoi vincere. Credo che abbia subito sedici gol, peggio di squadre come Salernitana, Verona. E questo purtroppo è un dato di fatto e, ripeto, lo riconnetto nell’elemento di personalità. Sicuramente Inzaghi dovrà porre rimedio da questo punto di vista».