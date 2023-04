Stramaccioni: «Inzaghi deve avere una coppia titolare in attacco»

Andrea Stramaccioni ha parlato a Dazn, nel programma Sunday Night Square, riguardo la gestione di Inzaghi dell’Inter.

COPPIA – Andrea Stramaccioni ha parlato dei problemi in attacco dell’Inter: «Non vorrei che la presenza di Lukaku pesi. Secondo me il mister deve puntare sulle sicurezze. Mi sembra che con Dzeko e Lautaro l’Inter abbia raccolto diversi risultati. Non vorrei che Inzaghi continui a far giocare il belga per farlo sbloccare. Tra l’altro è un giocatore in prestito che non potrebbe nemmeno essere li il prossimo anno. Devi avere una coppia titolare, Inzaghi da fiducia a tutti a prescindere».