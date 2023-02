Stramaccioni: «Inter, vittoria non facile. Mkhitaryan? C’è chi lo rimpiange»

Stramaccioni ha allenato sia l’Inter sia l’Udinese ed è tornato sul 3-1 del Meazza di sabato sera. Durante Sunday Night Square, su DAZN, il tecnico ha anche commentato Mkhitaryan trovando un rimpianto particolare.

TRE PUNTI CHE PESANO – Andrea Stramaccioni riavvolge il nastro di ventiquattro ore: «L’Inter ha vinto una partita non facile, perché l’Udinese è una squadra ben strutturata che sta facendo una grandissima stagione. Il gol è arrivato dopo una grandissima occasione di Isaac Success: il calcio è così, l’ha mancata e sul ribaltamento Henrikh Mkhitaryan ha fatto un gran gol. Credo debba essere uno dei rimpianti della Roma: è un giocatore che a me piace tantissimo. Milan Skriniar? Secondo me non sta vivendo una grande stagione, per trecentomila motivi. Nicolò Barella incarna tutte le caratteristiche del centrocampista moderno: è un 8, attacca, difende e fa tutto».