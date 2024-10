Stramaccioni: «Inter, vittoria convincente. Complicità valore aggiunto!»

L’Inter supera la Roma e si prende tre punti. Andrea Stramaccioni sottolinea i fattori positivi della trasferta all’Olimpico, soffermandosi sulla leadership di un nerazzurro.

DATI DA EVIDENZIARE – Nel post partita di Roma-Inter, nello studio di Dazn, c’è anche l’ex Andrea Stramaccioni. L’opinionista analizza la vittoria dei nerazzurri: «Bene Lautaro Martinez ma anche una grande Inter in generale. Marcus Thuram, la solidità difensiva e la squadra nerazzurra che risponde alle vittorie di Milan, Juventus, Napoli. Poi c’è un dato importante, ovvero l’Inter che torna ad avere continuità in trasferta dopo la vittoria contro l’Udinese. Questa è una vittoria convincente all’Olimpico perché il distacco dell’anno scorso era stato costruito proprio sulle vittorie in trasferta».

Stramaccioni spiega il segreto dell’Inter!

METTERCI LA FACCIA – Andrea Stramaccioni, poi, commenta le dichiarazioni rilasciate da Lautaro Martinez al termine di Roma-Inter: «Dalle parole di Lautaro Martinez si percepisce una complicità che fa gruppo e ti dà un valore in più in campo. La cosa che mi piace di lui è il fatto che ci mette sempre la faccia, come ha fatto dopo la sconfitta nel derby. Ricordo che lo aveva fatto anche in passato, dopo Spezia in una contestazione di due anni fa quando l’Inter era lontana dalla lotta scudetto». Questo il pensiero dell’allenatore sull’uomo che ha sbloccato e risolto la partita dei nerazzurri.

VALORE AGGIUNTO – In conclusione Stramaccioni dichiara: «Quest’atteggiamento, anche scherzoso con i compagni, è un valore in più. E nella lotta scudetto questo è un fattore in più per l’Inter. Anche perché Milan e Juventus, per motivi ovviamente di amalgama, non ce l’hanno. Forse ce l’ha solo il Napoli, perché il blocco scudetto ha cambiato solo due o tre pezzi». Tra tutte, dunque, secondo l’ex calciatore l’Inter dovrebbe fare più attenzione alla squadra allenata da Antonio Conte, attualmente prima nella classifica di Serie A con due punti di distacco.