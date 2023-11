Stramaccioni: «L’Inter deve vincere. Inzaghi grande crescita»

Andrea Stramaccioni ha parlato nel pre-partita di Inter-Frosinone sulle scelte di Simone Inzaghi e l’importanza di vincere questa sera per allungare in classifica, in diretta su DAZN.

VINCERE – Secondo Stramaccioni l’Inter questa sera scende in campo con i titolarissimi per vincere e allungare ulteriormente in classifica: «Inzaghi ha fatto crescere tantissimo questa squadra rispetto all’anno scorso in termini di sicurezza e maturità. Stasera schiera i titolari dei big match. Questo è un segnale importante perché sta a significare che l’Inter vuole tornare al primo posto dopo la vittoria della Juventus contro il Cagliari. In ottica derby d’Italia sarebbe importantissimo arrivare con un vantaggio in classifica. Allungherebbe ulteriormente anche su Milan e Napoli che sono scivolate contro Lecce e Empoli».