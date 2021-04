Stramaccioni: «Inter, Verona partita insidiosissima. Ma voglia di riscatto»

Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter, ha parlato della sfida contro il Verona di domenica ai microfoni di “Microfono gialloblu”, podcast ufficiale della società veneta.

VOGLIA DI RISCATTO – Secondo Andrea Stramaccioni, l’Inter ha grandissima voglia di riscattare il pareggio contro lo Spezia. Già da domenica, nella sfida contro il Verona: «Sicuramente al netto della battuta d’arresto di ieri, domenica arriva l’Inter peggiore per il Verona. I nerazzurri hanno trovato una grande continuità, solidità difensiva e che fa della pericolosità in avanti il suo biglietto da visita. Avranno voglia di riscattare il passo falso contro lo Spezia. Sicuramente sarà un test veramente difficile per i gialloblu»

PARTITA INSIDIOSA – Stramaccioni però ha anche sottolineato la difficoltà della partita per l’Inter: «Il Verona viene da due stagioni fantastiche in relazione a quelle che potevano essere le aspettative. Una squadra che si è confermata quest’anno con un allenatore che stimo tantissimo come Juric, che ha saputo dare un marchio di fabbrica a una squadra e a una città che ha sempre espresso un buon calcio. Per l’Inter è una partita insidiosissima da prendere con le molle»