Stramaccioni: «Inter, un vantaggio nelle prossime partite»

Andrea Stramaccioni si è espresso sul tema della corsa scudetto, indicando perché l’Inter abbia un vantaggio rispetto alle altre concorrenti.

IL RAGIONAMENTO – Andrea Stramaccioni ha parlato alle frequenze di Radio Marte della lotta al vertice del campionato di Serie A, sottolineando un vantaggio di cui può al momento beneficiare l’Inter. Secondo l’ex allenatore italiano, infatti, le prossime gare sono “nella forma” favorevoli ai nerazzurri in base al tenore delle sfidanti da affrontare: «Sulla carta i nerazzurri hanno il calendario più agevole nelle prossime 4 giornate. Non sono usciti in modo ottimale dalla finale di Supercoppa, facendosi rimontare lo 2-0 iniziale, ma dalle sconfitte hanno sinora dimostrato di trarre forza, mostrando grandi reazioni. Anche se il Napoli mi è piaciuto molto, a Firenze, penso che i meneghini siano i favoriti per la vittoria finale. Ritengo che questa Serie A verrà vinta da chi avrà maggiore continuità e in questo momento il Napoli è in corsa perché la sta garantendo».

Prossime sfide per Inter, Napoli e Atalanta

TURNO CAMPIONATO – Nella ventesima giornata di Serie A, che per l’Inter corrisponderà alla diciottesima sfida nella competizione, i nerazzurri giocheranno a Venezia. La capolista Napoli, invece, ospiterà il Verona, mentre l’Atalanta farà tappa in Friuli. In attesa del prossimo turno, nel quale queste due ultime compagini si scontreranno al Gewiss Stadium. Un’occasione da non sprecare, per l’Inter, che ospiterà l’Empoli a San Siro.