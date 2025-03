Stramaccioni: «Inter, una cosa da non fare con l’Atalanta! Sfida vale doppio»

L’Inter fa visita all’Atalanta al Gewiss Stadium in quello che è in tutto e per tutto uno scontro scudetto, a maggior ragione dopo lo 0-0 del Napoli in casa del Venezia. Stramaccioni parla di come arrivano le due squadre alla super sfida: di seguito il suo intervento a DAZN

SFIDA SCUDETTO – L’Inter di Simone Inzaghi scende in campo prima della sosta sfidando l’Atalanta, lontana solo 3 punti in classifica. I nerazzurri di Milano e Bergamo, secondo Andrea Stramaccioni, arrivano alla sfida con il vento in poppa: «Come ci arrivano le due squadre dopo il pari del Napoli? Secondo me ci arrivano esaltate, con il vento in poppa e tante aspettative. L’Inter perché non si è mai nascosta, Inzaghi ci ha scherzato anche su ai nostri microfoni parlando di quattro obiettivi, e l’Atalanta che compie un miracolo in questo gioiello di stadio, un altro successo della famiglia Percassi, dove si giocherà la sua occasione».

VALORE DOPPIO – Stramaccioni attribuisce un grande valore alle sfide prima della sosta per le Nazionali: «Le partite prima della sosta? Io ho sempre detto che valgono doppio perché qualsiasi cosa accada prima della sosta viene amplificata, nel caso della Juventuspotrebbe valere in senso negativo mentre nel caso della partita di stasera potrebbe essere un match point per l’Inter ma anche una grande occasione per l’Atalanta»

TATTICA – Stramaccioni dà un consiglio all’Inter: «Se l’Atalanta fa paura? Quella della paura dell’avversario è una locuzione che non si usa mai nello spogliatoio ma l’Atalanta se prende ritmo è la classica squadra che ti può dare la ‘bambola’. Ed è quello che l’avversario deve evitare di fare, ovvero mettere la partita sui binari che loro preferiscono, ossia quelli dell’intensità, del fisico e dell’uno contro uno. Il duello sugli esterni? Dumfries è cresciuto tantissimo, era un giocatore che spesso veniva alternato con Darmian. Quest’anno è inamovibile, condizione fisica straripante. E la sua bravura nel gioco aereo rappresenta una carta importante per l’Inter».