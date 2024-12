Stramaccioni: «Inter, insidia Parma! Conte? Inzaghi non si nasconde»

L’Inter ospita il Parma oggi a San Siro dopo la sfida con la Fiorentina, purtroppo sospesa al minuto 17 a causa del malore accusato da Bove, che adesso fortunatamente sta meglio ed è in attesa di una diagnosi definitiva. Stramaccioni è convinto che Inzaghi voglia mandare un segnale con le scelte fatte. Di seguito le dichiarazioni dell’ex allenatore a DAZN

SEGNALI – L’Inter di Simone Inzaghi torna in campo dopo i soli diciassette minuti disputati contro la Fiorentina al Franchi prima che Edoardo Bove stesse male. Secondo Andrea Stramaccioni, per la squadra nerazzurra è una sfida troppo importante in ottica corsa scudetto: «L’Inter deve riprendere a correre perché gioco forza per questo incidente di Bove, a cui facciamo i nostri auguri, l’Inter non ha giocato quindi il distacco dal Napoli sembra aumentato ed è il momento di riaccorciarlo contro un Parma che ha fatto benissimo contro la Lazio. Direi che la pressione, se di questo si può parlare per una squadra abituata, è più dell’Inter. Il Parma invece può venire a giocare a calcio a San Siro anche perché quando la partita va sui binari della qualità la squadra di Pecchia risponde presente. Inzaghi manda un segnale importante non facendo calcoli? Soprattutto ha già dimostrato che il turnover è quasi avvenuto più in Champions, quindi l’Inter pensa assolutamente ai 3 punti».

Inter, Conte rimanda al mittente le parole di Marotta: Stramaccioni vede un Inzaghi sereno

PARTITE COMPLICATE – Stramaccioni condivide la preoccupazione di Inzaghi, che ha sottolineato come il Parma sia un avversario ostico: «Condivido e capisco cosa vuole dire Inzaghi, queste sono le partite peggiori per le squadre che lottano per lo scudetto perché giocano contro squadre forti e spensierate che giocano con le loro idee. Quindi sono partite insidiose. Le parole di Conte? Credo sia una questione di stile degli allenatori. Io credo che Inzaghi e l’Inter non si siano mai nascosti, l’Inter ha lo scudetto sul petto e l’orgoglio di difendere un titolo meritato. Per me rimane la favorita».