Stramaccioni: «Inter squadra più in forma, merito di Inzaghi»

L’Inter ha vinto agevolmente contro la Roma, Andrea Stramaccioni ha elogiato il lavoro di Simone Inzaghi su Dazn.

ELOGI – Andrea Stramaccioni elogia Inzaghi e il suo lavoro: «Io credo che la Roma abbia fatto la partita che poteva fare contro probabilmente la squadra più in forma del campionato. L’Inter in questo momento è in uno stato mentale e fisico ottimale come Marotta ci ha confermato prima della partita. Alla fine è stata condannata da due episodi, due errori individuali. Ha fatto la sua partita. Non ricordo una squadra che giochi Lukaku o Dzeko abbia questa qualità in panchina per cambiare la partita. La sensazione è che l’Inter abbia vissuto un momento di grande nervosismo. In uno spogliatoio di grande personalità accade, ma va dato il merito a Inzaghi. Ha dato un’altra chance a Correa, Darmian ha giocato in cinque ruoli. Non c’è un pronostico per Milan-Inter, dopo la prima gara ci potrebbe essere una sensazione. Se l’Euroderby perdesse Leao potrebbero cambiare gli equilibri. Per Calhanoglu c’è l’effetto derby, Barella è intoccabile e Mkhitaryan sta bene».