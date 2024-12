Stramaccioni: «Inter solida, resta favorita. Solo questo da rivedere»

Andrea Stramaccioni ha parlato nel post-partita di Inter-Parma, sfida vinta dai nerazzurri con il punteggio di 3-1. Ne ha parlato l’ex allenatore in collegamento su DAZN.

IL COMMENTO – Andrea Stramaccioni si è espresso a DAZN al termine di Inter-Parma, match vinto dai nerazzurri 3-1: «L’Inter mi è piaciuta, con una prestazione solida e massiccia. Ha mandato tanti giocatori al tabellino. Mancato solo il gol di Lautaro Martinez, ma credo che l’Inter possa essere molto soddisfatta stasera. Se proprio devo trovare un elemento non così positivo dei nerazzurri è quello legato agli errori offensivi dell’argentino. Soprattutto il primo, in cui penso che avrebbe potuto fare di più. Si tratta di un attaccante, un killer d’area di rigore, quindi è normale ci sia rammarico. Non è un problema, assolutamente, ma ritrovare il gol sarebbe importante».

Inter, le rivali più accreditate e un merito di Inzaghi

LE AVVERSARIE – Stramaccioni ha poi proseguito soffermandosi sulla lotta scudetto: «Credo che Antonio Conte conosca bene il valore e la profondità della squadra nerazzurra. Per me resta la squadra da battere, in un campionato che vede delle antagoniste come Napoli e Atalanta».

UNA DOTE – Stramaccioni ha concluso elogiando il tecnico dell’Inter per aver trasformato un suo calciatore che sembrava perso: «Inzaghi ha pieno merito di dove è arrivata l’Inter. Recuperare psicologicamente un giocatore come Correa è tanta roba. E questo è merito del manico, dell’allenatore, che lavora sulla testa del calciatore. Così, il tecnico piacentino può contare su un uomo in più per il resto della stagione».