Stramaccioni: “Inter sogno coronato. Allenato grandi campioni, pensate…”

Intervistato ai microfoni di “TMW Radio” nel corso della trasmissione “Stadio Aperto”, Andrea Stramaccioni ha parlato della sua esperienza da allenatore dell’Inter

ORGOGLIO – Queste le parole di Andrea Stramaccioni sull’avventura da allenatore dell’Inter. «L’esperienza all’Inter è un sogno coronato, soprattutto per due stagioni. Ho allenato campioni incredibili, con cui ho grandi rapporti di stima. Pensate che Stankovic ad esempio è stato con me a Udine. Oppure Zanetti, Cambiasso. Finché le cose andavano bene, sono riuscito a far vedere quel pochino che ho di mio. Quando invece eravamo in difficoltà, nel trauma della cessione, forse ho peccato d’inesperienza. Però non mi pento di nulla. E l’ho fatto sempre a testa alta. È un attestato di stima essere nel cuore degli interisti. Al netto dei miei errori, si sono apprezzati la persona e l’allenatore. Qualcosina di buono l’abbiamo fatto. Solo orgoglio e felicità».