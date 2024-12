Stramaccioni: «Inter, sofferto Como per un motivo! Thuram il più in forma della Serie A»

L’Inter ha battuto il Como a San Siro nell’ultima partita casalinga del 2024, non senza soffrire come ha sottolineato Fabregas, allenatore della squadra comasca. Anche Stramaccioni a DAZN parla delle differenze tra primo e secondo tempo dei nerazzurri

DIFFERENZE – L’Inter di Simone Inzaghi risponde alle vittorie di Napoli, Atalanta e Lazio battendo il Como a San Siro, in un match molto più complicato di quanto si potesse inizialmente pensare. Sblocca il risultato Carlos Augusto su calcio d’angolo e raddoppia quasi allo scadere Marcus Thuram con un gol di potenza e precisione impressionanti. Andrea Stramaccioni sottolinea proprio le differenze tra la prima e la seconda frazione di gioco dell’Inter.

Inter, partita a due facce con il Como: Stramaccioni analizza la prestazione

FEROCIA E APPROCCIO – Stramaccioni ha visto un’Inter molto in difficoltà per merito di un Como aggressivo e propositivo: «Nel primo tempo ha sofferto il cambio modulo del Como e non è stata la solita Inter. È stata una vittoria ottenuta con l’approccio e ha chiuso la partita con il giocatore più in forma della Serie A (Thuram, ndr). I numeri del secondo tempo vanno analizzati in relazione a quelli non soddisfacenti del primo tempo, sono lievitati in un secondo tempo in cui l’Inter ha costruito la sua vittoria. Di solito la squadra di Inzaghi, in queste partite in cui non riesce a mettere la situazione sui binari che preferisce, ha sempre un atteggiamento molto feroce a inizio ripresa e così è stato».