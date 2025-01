Stramaccioni: «L’Inter risponde sempre. Mercato? Un particolare»

L’Inter risponde a Venezia e a sottolinearlo Stramaccioni. L’allenatore, oggi analista di DAZN, ha parlato in questo modo dei nerazzurri.

LOTTA A TRE – Andrea Stramaccioni, ospite negli studi di DAZN, ha parlato del triello scudetto tra Inter, Napoli e Atalanta. A detta sua, i nerazzurri di Milano sono ancora i favoriti anche se la squadra di Antonio Conte sembra essere la più brillante attualmente: «Delle tre squadre, Napoli, Inter e Atalanta, il Napoli mi sembra quella più brillante. Perché la squadra di Inzaghi ha vinto ma faticando, l’Atalanta ha pareggiato soffrendo, mentre il Napoli sta benissimo e ha vinto alla grande. L’Inter ha fatto oggi fatica non chiudendo la partita, ma la reputo ancora la squadra più completa e col calendario migliore. I nerazzurri nelle difficoltà ha sempre risposto. Ma un piccolo problema: in difesa ha perso un po’ di leadership ed è l’unico reparto a non essere rafforzato o modificato».