Stramaccioni: «Inter, preso gol nel momento migliore. Correa? Pochino!»

L’Inter ha perso contro l’Empoli clamorosamente per 0-1 in casa. Stramaccioni commenta la partita nonché la prestazione di Joaquin Correa

SERATA NEGATIVA − Andrea Stramaccioni a Supertele si espone sulla sconfitta dei nerazzurri con l’Empoli: «L’Inter ha preso gol nel suo miglior momento, ovvero quando stava limitando l’Empoli. Una grande squadra non può permettersi di prendere gol in ripartenza. Correa? Ha fatto pochino in relazione a quanto vale. Ha pagato tutta la serata negativa dell’Inter, poi ovviamente è uscito in automatico dopo l’espulsione di Skriniar».