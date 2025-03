Stramaccioni: «Inter per 88 minuti nell’area del Monza! Una cosa non si vede»

L’Inter vince in rimonta con il Monza portandosi momentaneamente a +4 sul Napoli che domani sfiderà la Fiorentina allo stadio “Maradona”. Stramaccioni a DAZN analizza i 90 minuti della squadra nerazzurra, soffermandosi su una differenza enorme rispetto alla scorsa stagione «»

QUESTIONE DI MILLIMETRI – L’Inter di Simone Inzaghi batte il Monza con molta più sofferenza di quanto si potesse immaginare, blindando dunque il primo posto in classifica. Andrea Stramaccioni analizza ciò che è successo a San Siro: «Se mi avessero detto che l’Inter sarebbe andata sotto di due gol con il Monza a San Siro avrei fatto fatica a crederlo, se andiamo ad analizzare è frutto di due fiammate del Monza. Disattenzione che l’Inter ha avuto diverse volte in stagione, stasera però la vittoria è stata strameritata per qualità e numero di occasioni. La rete di Lautaro Martinez dentro per millimetri? Senza la Goal Line Technology quel gol non lo vediamo mai, grazie alla tecnologia l’Inter ha siglato un gol di importanza monumentale».

CALCIO – Stramaccioni premia la prestazione dell’Inter nonostante le due disattenzioni: «Se guardo più la reazione dell’Inter o lo svantaggio nel primo tempo? Io non mi faccio ingannare, analizzando i 90 minuti l’Inter ha giocato 88 minuti nell’area del Monza, ha avuto due grandi disattenzioni con due gol bellissimi dei brianzoli. L’Inter ha tirato 30 volte in porta, 13 angoli ad uno eppure si è trovata sotto di due gol, ma il calcio è questo. Ma se parliamo di calcio l’Inter ha vinto meritando».

POCO CINISMO – Stramaccioni chiude con alcune considerazioni: «Inter e Milan di rimonta nelle stessa giornata? Sicuramente due risultati importantissimi, poi queste vittorie sono cose non scritte nel calcio perché Inter-Monza può sembrare una partita da risultato chiuso ma che paradossalmente può dare un’inerzia anche differente rispetto a una vittoria scontata. Il gol annullato a Lautaro? Io ammetto che in diretta non avevo percepito il tocco di mano, ma è ineccepibile: gol da annullare. L’Inter ha vinto tante partite l’anno scorso con cinismo blindando il risultato e alzando un muro, cosa che quest’anno non abbiamo visto quasi mai. Inzaghi era tarantolato negli ultimi quindici minuti perché quel risultato andava portato a casa».