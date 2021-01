Stramaccioni: “Inter, orgoglioso di averla allenata! Conte in Inghilterra…”

Andrea Stramaccioni

Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter, ha parlato della sua esperienza sulla panchina nerazzurra e di Antonio Conte

ESPERIENZA – Queste le parole di Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter, sulla esperienza sulla panchina nerazzurra, nel corso della trasmissione radiofonica “Deejay Football Club”. «Se mi sentivo pronto per allenare l’Inter e se ora sono più formato di allora? Io sono cresciuto tantissimo, ma l’Inter è una delle società più importanti e complicate del mondo. Allenatori, più preparati, più esperti e sicuramente più bravi di me, hanno avuto delle difficoltà enormi. Io sono orgoglioso di aver allenato l’Inter per una stagione e mezzo. Purtroppo nella nostra professione non esistono sei pronto o non sei pronto. Tu devi dare il massimo, tutto te stesso. A volte fanno paragoni con Pirlo, lui è un campione del mondo, io in quel momento lì ero un ragazzo del settore giovanile, per quanto di alto livello che non ha giocato mai, che non aveva mai fatto un minuto in Serie A».

CONTE – Stramaccioni cita quindi l’allenatore nerazzurro. «Conte, per me, ha portato la difesa a tre in Inghilterra. Adesso ci sono tante squadre in Premier che giocano a tre. Accettare l’uno contro uno è in futuro vuol dire che hai un uomo in più davanti».