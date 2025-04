Stramaccioni: «Inter, ora 15 giorni di fuoco. Faccio una domanda!»

Stramaccioni parla del calendario dell’Inter, che nei prossimi 15 giorni si giocherà tutto. L’ex tecnico poi dice la sua anche sul turnover.

FUOCO – Andrea Stramaccioni, ospite su DAZN come Luca Toni, ha detto la sua sul momento dell’Inter e sulle rotazioni di Simone Inzaghi per gestire al meglio la sua rosa. L’ex tecnico nerazzurro, oggi apprezzato opinionista e commentatore televisivo, si è espresso in questa maniera: «Partiamo da un presupposto: noi non possiamo sapere le condizioni individuali dei giocatori. Voglio farvi una domanda. Il Bayern Monaco gioca allo stesso orario e ne cambia uno solo, vero che ha problemi di formazione ma ne cambia uno e uno solo. Inoltre, è stato un cambio tecnico, ossia Muller per Guerreiro. Ma il turnover non è una cosa fissa che abbiamo solo noi in Italia? Ieri c’era apprensione nell’Inter perché c’è una condizione media dei giocatori non ottimale. Ora l’Inter ha 15 giorni di fuoco e dalle prossime 4 partite può uscire in semifinale di Champions League e in finale di Coppa Italia». D’altronde, la Beneamata nei prossimi quindici giorni ha quattro partite determinanti: contro Bologna e Roma in campionato e contro Bayern Monaco e Milan, rispettivamente ai quarti di Champions League e in semifinale di Coppa Italia.