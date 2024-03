Stramaccioni: «Inter, non dimentico un fatto! Preso uno specialista»

L’Inter si è fatta agganciare dal Napoli sul finale di partita con la rete dell’1-1 siglata da Juan Jesus. Secondo Stramaccioni, i finali di gara dei nerazzurri iniziano ad essere preoccupanti. Poi un appunto sulla qualità della rosa: di seguito il suo intervento a DAZN

CAMPANELLI D’ALLARME – L’Inter ha sbloccato la partita con il Napoli grazie alla rete di Matteo Darmian a fine primo tempo, al quale ha risposto Juan Jesus sul finire del secondo tempo. Secondo Andrea Stramaccioni, i finali di partita della squadra di Simone Inzaghi sono preoccupanti: «L’approccio ha dato risposte convincenti a Inzaghi ma bisogna iniziare a parlare di preoccupanti finali di gara: Genoa, Bologna e Atletico Madrid, partite in cui l’Inter aveva provato a congelare il risultato alzando il muro negli ultimi minuti. Io non dimentico che l’Inter era convinta di avere in casa Lukaku, poi ha dato risposte Thuram. La rosa dell’Inter per l’Itala è eccellente, per l’Europa ancora no ma non a caso è stato preso Taremi che è uno specialista in Champions League».