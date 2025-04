Stramaccioni: «Inter, nel momento di shock uomini chiave fuori! Una capacità unica»

L’Inter frena a Parma dove non va oltre il 2-2, facendosi riacciuffare dalla squadra di Chivu nel secondo tempo. Stramaccioni a DAZN analizza appunto quella che sembra essere un’abitudine reiterata in casa nerazzurra, accusando anche Inzaghi di aver affrettato qualche cambio

CAMBI AFFRETTATI – L’Inter di Simone Inzaghi pareggia sul campo del Parma e concede al Napoli l’occasione di avvicinarsi alla vetta. Andrea Stramaccioni non concorda con alcune scelte fatte dal tecnico nerazzurro: «Io credo che il rammarico di tutti i tifosi dell’Inter e dei giocatori sia tanto, ma il Parma ha avuto un approccio molto positivo anche grazie al coraggio e ai cambi di Chivu. Ma io se sono l’Inter non posso farmi rimontare una partita così, l’Inter non ha avuto più occasioni nitide nel secondo tempo anche perché erano usciti i giocatori chiave. Siamo a distanza di una stagione e di una squadra che queste partite qui le aveva sempre gestite in modo perfetto, la sensazione di rammarico e amaro in bocca è perché è un’occasione persa. L’Inter rimane comunque prima in classifica, aspetta il risultato di Bologna per capire quanti punti di distacco ci saranno ma la sensazione è quella di non aver gestito il risultato».

Inter, la questione dei calendari conta davvero così tanto? Stramaccioni ha la risposta

TEMA FITTIZIO – Stramaccioni non crede nel discorso del calendario, apparentemente un vantaggio per il Napoli che gioca una sola competizione: «Io i calendari li prendo sempre con le molle perché questo campionato ha riservato sorprese da tutti i campi. Sfido chiunque a pensare che il Parma nei primi 25′ l’avrebbe ripresa. La prova che per l’Inter è un tema mentale è che come ha preso il 2-2 si è riversata nell’area del Parma, quindi vuol dire che c’era un peso mentale che faceva da freno. In quei momenti di shock della squadra i giocatori che hanno leadership erano tutti fuori. Calhanoglu-Asllani? Secondo me è una soluzione percorribile».

CAPACITÀ UNICA – Stramaccioni in ogni caso crede che per l’Inter non sia finito nulla: «Io non mi faccio ingannare: l’Inter ha fatto un gran primo tempo, sono i 25 minuti del secondo tempo da analizzare e lo ha detto pure Farris che ne parlerà con i ragazzi. L’Inter ha perso tantissimi punti nella gestione finale delle partite e questo è un tema della stagione, per me resta la squadra più forte e attrezzata del campionato. L’Inter ha la capacità di fare gol in qualsiasi modo e questa capacità non ce l’ha nessun altro in Serie A. Quello che sta mancando è il cinismo che abbiamo visto in altre partite. Farris dice non dovevano nemmeno portarli a tirare in porta».