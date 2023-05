Stramaccioni: «Inter viva merito di Inzaghi. Lukaku può spaccare!»

Stramaccioni parla dello stato di forma dell’Inter, in particolare di Lukaku, a pochissimo dalla sfida di Champions League contro il Milan. L’ex allenatore nerazzurro, intervenuto nella trasmissione di Dazn, esprime un pensiero anche su Inzaghi.

VANTAGGIO – Andrea Stramaccioni pensa a Inter-Milan e alle probabili mosse di Simone Inzaghi: «Sicuramente l’Inter ha un vantaggio importante contro il Milan. Ma ha un vantaggio anche a livello di condizione tecnico-tattica e come rosa. Quante squadre hanno un giocare come Romelu Lukaku come primo cambio in panchina? Si sono permessi tenere Marcelo Brozovic in panchina. L’Inter è una squadra che, oltre a uno stato di forma invidiabile, ha un gruppo importante. Inzaghi è stato criticato a lungo ma il merito di aver tenuto tutti vivi è dell’allenatore. Ogni volta che ha potuto Inzaghi ha ruotato, a volte anche in maniera meccanica. Le rotazioni non sono state solo tecniche ma anche umane, che poi è la parte più difficile. Inter-Milan non è una partita finita ovviamente. Basta che i rossoneri vadano in vantaggio e si riapre ma ovvio che l’inerzia è totalmente nerazzurra. Matteo Darmian secondo me ha trovato un grande equilibrio da terzo. Giocasse Rafael Leao lo vedo molto meglio come gamba per affrontarlo nell’uno contro uno. Stefan De Vrij potrebbe essere in difficolta per cilindrata differente. Anche se non giocasse Leao mi aspetto che Stefano Pioli scelga un esterno sinistro offensivo e quindi preferirei un giocatore dell’Inter più mentalmente pronto di gamba. Poi, comunque, Denzel Dumfries sta facendo molto bene. Il mio dubbio è il rientro di Brozovic. Lukaku non è deluso che non parta dal 1′ quindi quando entra lo fa al 200 %. Può spaccare tutto. L’Inter, conoscendo la mentalità dell’allenatore, entrerà in campo ragionando di essere 0-0. Se riesce ad andare in vantaggio allora metterà una pietra tombale».