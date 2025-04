Stramaccioni: «Inter, la vittoria crea convinzione! Ecco una dote di Inzaghi»

L’Inter è reduce dalla bella vittoria in Champions League contro il Bayern Monaco, primo atto dei quarti di finale. Adesso però è già tempo di rituffarsi in campionato, dove oggi affronta il Cagliari a San Siro nell’anticipo della trentaduesima giornata. Stramaccioni parla prima del match nel pre-partita di DAZN

CONSAPEVOLEZZA – L’Inter di Simone Inzaghi, dopo il pari deludente di Parma e la vittoria importantissima in Champions League contro il Bayern Monaco, si rituffa in campionato dove affronta il Cagliari a San Siro. Andrea Stramaccioni parla del momento dei nerazzurri: «Come arriva l’Inter a questa partita? Abbiamo assistito ad una serata storica, ad una vittoria importantissima dal punto di vista di come l’Inter ha vinto la gara, con le sue idee e la sua mentalità. La vittoria crea convinzione e mentalità, sia a livello internazionale e ovviamente adesso deve rituffarsi in campionato».

DOTE – Stramaccioni prosegue parlando di una delle doti di Inzaghi: «Come resetta tutto l’allenatore dopo una vittoria così? Secondo me in questo Inzaghi è portato, riesce a trasmettere la giusta carica prepartita ma nello stesso tempo è sempre equilibrato e quindi riesce a gestire la settimana con serenità. L’Inter ha tenuto la barra del timone dritta anche nel momento di difficoltà, pensiamo per esempio a come Inzaghi è uscito dal pareggio di Parma con tantissime critiche, poi è riuscito addirittura ad alzare l’asticella nella conferenza prepartita e i suoi ragazzi lo hanno seguito».

ATMOSFERA – Stramaccioni ha parole al miele anche per l’allenatore del Cagliari: «Nicola? Uno dei più grandi specialisti in salvezze negli ultimi anni, la dote che gli riconosco è la creazione di un gruppo granitico e il Cagliari oggi è un blocco unico. L’aria di San Siro? Va sottolineato che c’è una temperatura gradevole, si sta bene e lo stadio è pieno. Lo è stato anche in momenti più complicati, adesso c’è il vento in poppa. Mai come in questi momenti devi ragionare partita dopo partita perché sono tutte davvero importantissime».