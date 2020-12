Stramaccioni: “Inter, la rosa è molto forte. Conte ora avrà un problema”

Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter, ha commentato la recente eliminazione dalla Champions League della squadra di Antonio Conte

RIMPIANTI – L’Inter ha cestinato una ghiotta opportunità per l’accesso ai quarti di finale di Champions League, pareggiando 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk. Questa l’analisi dell’ex allenatore nerazzurro Andrea Stramaccioni, ai microfoni di “Radio Sportiva”: «E’ un peccato, a livello nazionale, perchè stavamo per fare un quattro su quattro. Ma soprattutto è un peccato per l’Inter. Rimango convinto delle potenzialità di questa rosa, ieri è mancato solo il gol e in tante occasioni la squadra è stata sfortunata. Credo però che la qualificazione sia sfuggita nelle partite precedenti. Il bilancio è amaro, la rosa era costruita per far fronte a due impegni e adesso ci sarà sicuramente un discorso di abbondanza di giocatori, che per un allenatore non è il massimo.»

INCOMPRESO – C’è spazio anche per parlare di Eriksen, e delle sue difficoltà di inserimento con l’Inter: «Eriksen? L’intento era prendere un giocatore che desse qualità, che nel centrocampo dell’Inter mancava. Ieri Luís Castro si è messo in campo speculare, segno di rispetto, ma a quel punto ti serviva la giocata per battere la tattica. I tifosi possono essere amareggiati per l’ingresso in campo tardivo ma è anche vero che in ogni azione l’Inter poteva far gol. Il mio futuro? In questo momento ci sono dei colleghi che stanno lavorando: io sono alla finestra e qualsiasi cosa la valuterò con serenità, ma lasciamo lavorare con altrettanta serenità i colleghi».