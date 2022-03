Stramaccioni: «Inter la più forte. Contro la Juventus non va fatta una cosa»

Andrea Stramaccioni, nel corso di una lunga intervista concessa al Tuttosport, ha parlato di Juventus-Inter, big match in programma domenica sera

SCUDETTO – Stramaccioni analizza Juventus-Inter, ma non considera il match l’ultima chiamata per lo scudetto: «Non è l’ultima chiamata, ma è una chiamata importante contro l’avversario numero uno in Italia. L’Inter non deve commettere l’errore di giocare con la paura e di pensare prima a non perdere. L’Inter è forte, secondo me la più forte. Deve andare a Torino a dimostrarlo, pronta a soffrire perché non sarà facile ma i Campioni d’Italia sono loro».

RICORDO – Stramaccioni ricorda l’ultima vittoria dell’Inter a Torino, un 1-3 firmato Milito e Palacio con il tecnico sulla panchina nerazzurra: «Fu una grande vittoria, contro la Juventus dei record di Antonio Conte nel pieno del loro ciclo vincente e apparentemente imbattibile. Fu una serata in cui i ragazzi meritarono di espugnare lo Stadium. Una bella pagina di “interismo”. Noi venivamo da un bel ciclo di risultati e prestazioni, la Juventus in casa aveva sempre vinto e ci precedeva in classifica. Decisi di fare quello che ancora non avevo visto fare a nessuo contro quella Juventus cioè difenderci, attaccando. Giocammo con tre punte vere: Milito, Palacio e Cassano. Tre grandissimi campioni che insieme al resto della squadra confezionarono una grande prestazione».

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino