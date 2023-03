Stramaccioni: «Inter, KO brutto. Gol? Lo hanno deciso a Lissone!»

Stramaccioni ha commentato la sconfitta dell’Inter per 1-0 contro la Juventus interrogandosi anche sul gol di Kostic convalidato nonostante il braccio evidentissimo di Rabiot

BRUTTA SCONFITTA − Stramaccioni analizza il KO dell’Inter con la Juventus e l’episodio di Rabiot: «Faccio una domanda: ma un caso così dove il var ci ha pensato tre minuti, non è giusto che sia l’arbitro a prendere la decisione. Alla fine, la decisione l’hanno presa a Lissone. Quando la decisione non è così chiara non è che l’ultima decisione la prenda lui. L’Inter non può permettersi un atteggiamento così passivo nelle ripartenze. Il centrocampo dell’Inter è un centrocampo di qualità a cui non piacere coprire gli inserimenti. Se la difesa scappa sempre assistiamo a questo svuotamento del centrocampo. L’Inter non riesce ad esprimersi al meglio, non può essere sufficiente che un episodio al 30’ possa condizionare la gara. E’ una brutta sconfitta, anche perché l’Inter non ne aveva sbagliati scontri diretti in casa. Ora è difficile gestire questa situazione perché c’è la sosta». Le sue parole a Dazn.