Stramaccioni: «Inter, un dato è da analizzare. Rigore su Dumfries!»

Andrea Stramaccioni si è pronunciato sulla sfida pareggiata dall’Inter contro il Napoli con il punteggio di 1-1. Di seguito il suo commento.

LE DICHIARAZIONI – Andrea Stramaccioni ha analizzato il match tra il Napoli e l’Inter dell’ultima giornata di Campionato. L’ex allenatore nerazzurro ha così parlato a DAZN della sfida: «L’Inter non è mai riuscita ad arrivare dalle parti di Meret nel secondo tempo. I nerazzurri hanno rovinato molte partite nei minuti finali, questo è un dato che non apparteneva ai meneghini nella scorsa stagione. Sono 10 i gol subìti negli ultimi 15 minuti da parte dell’Inter, un elemento da analizzare per i nerazzurri. Per me era rigore per fallo su Dumfries, dato che McTominay arriva in netto ritardo e abbatte l’olandese».