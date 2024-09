Stramaccioni: Inter con più certezze. Napoli, un vantaggio. Juventus una realtà!

L’Inter e la Juventus sono le prime in classifica insieme all’Udinese e al Torino dopo le prime tre gare della stagione di Serie A. Una possibile rivale per lo scudetto è il Napoli, che secondo Stramaccioni ha un vantaggio.

IL PENSIERO – Inter, Juventus e Napoli sono al momento le squadre più accreditate per la vittoria dello scudetto. Le prime due sono in testa alla classifica, dopo tre giornate di campionato, con 7 punti totalizzati. La terza squadra sta gradualmente carburando, assorbendo progressivamente le idee e gli schemi di Antonio Conte. In questo contesto, Andrea Stramaccioni ha espresso il suo giudizio a DAZN: «Il Napoli ha il vantaggio di non avere le Coppe. L’Inter ha più certezze, profondità e forza. Le outsider, se così possiamo chiamarle, si sono rinforzate: la Juve è una realtà, lo ha confermato con mercato e prestazioni».

Stramaccioni indica due calciatori dell’Inter e uno della Juventus come possibili capocannonieri!

MIGLIOR MARCATORE – Stramaccioni si è successivamente pronunciato sulle sue previsioni in merito alla classifica capocannonieri. Due attaccanti dell’Inter sono nella sua lista: «Per me il capocannoniere sarà uno tra Vlahovic e un giocatore dell’Inter. Lautaro Martinez o Thuram, con il francese che sta facendo benissimo ma è meno prolifico dell’argentino. Non so se Lukaku riuscirà a raggiungere i numeri che possono raggiungere i nerazzurri e i bianconeri».