Stramaccioni: «Inter, attenzione al Napoli sbarazzino! Lautaro Martinez…»

L’Inter domani alle ore 18.00 scende in campo al “Maradona” contro il Napoli. Secondo Stramaccioni – intervenuto ai microfoni di Sky Sport -, si tratta di una prova importante soprattutto per i nerazzurri che hanno più da perdere. Di seguito le sue dichiarazioni

SITUAZIONI DIVERSE – L’Inter domani alle ore 18.00 affronta il Napoli in trasferta. Andrea Stramaccioni parla di André Zambo Anguissa e Kalidou Koulibaly: «Innanzitutto sono due situazioni diverse perché, con tutto il rispetto per Anguissa, Koulibaly è Koulibaly ma sono anche delle situazioni delicate perché la Coppa d’Africa è particolarmente logorante, si gioca su campi non bellissimi facendo dei viaggi faticosi. Ci credo che Luciano Spalletti voglia scegliere parlando con il giocatore, ma se ci sarà solo una possibilità di averlo in campo Koulibaly sarà in campo».

SCELTA DELICATA – Stramaccioni prova poi a capire chi tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez meriti la titolarità: «Sicuramente sono valutazioni che solo vivendo dentro la squadra puoi fare. Anche io sono convinto che Lautaro Martinez possa essere più indicato a partire dal 1′ perché in trasferta il potenziale ingresso di Sanchez dalla panchina mi dà l’idea che possa essere importante. Io penso che per l’Inter sia davvero una grandissima prova, anche perché vedi l’esperienza di Spalletti che porta il Napoli a questa partita con un atteggiamento quasi sbarazzino. In questo è un maestro di comunicazione perché il Napoli se gioca queste partite con l’atteggiamento giusto diventa micidiale. L’Inter è vero che ha vinto con la Roma, ma viene pur sempre da un derby perso. Una seconda sconfitta potrebbe essere un colpo pesante».