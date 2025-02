Stramaccioni: «Inter appare psicologicamente scarsa. Napoli, grande opportunità!»

Andrea Stramaccioni ha espresso il suo punto di vista sulla sconfitta esterna dell’Inter contro la Fiorentina per 0-3, sottolineando come il Napoli abbia la possibilità di sfruttare tale momento.

IL RAGIONAMENTO – Andrea Stramaccioni è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli sulla cocente sconfitta dell’Inter contro la Fiorentina per 0-3: Stramaccioni: «Da un punto di vista fisico non li ho visti male, ma psicologicamente mi sono apparsi scarsi. Anche ieri ha concesso la possibilità di passare in vantaggio alla Fiorentina, in particolare su calcio piazzato: quest’ultimo si caratterizza per la bravura di chi lo realizza, ma sicuramente non elogia chi è chiamato a difendere».

Stramaccioni sulla lotta scudetto tra Inter e Napoli

IL FUTURO – Stramaccioni prosegue: «L’Inter non è come quella dell’anno scorso. Penso che il Napoli abbia l’occasione per sfruttare questo momento: vincendo contro l’Udinese, infatti, avrebbe la possibilità di mettere pressione ai nerazzurri, attesi dal nuovo confronto con la Fiorentina».