Stramaccioni: «Inter, Acerbi è il vero leader! Frattesi? Capisce che…»

Inter e Milan si affrontano per la prima volta in stagione entrambe a punteggio pieno. Stramaccioni a DAZN afferma che a colpirlo di più sono stati i rossoneri per un motivo tecnico. Poi un commento sul ritorno di Acerbi dal 1′

MOTIVI TECNICI – Inter e Milan si affrontano alla quarta giornata di campionato entrambe dopo un inizio di stagione praticamente perfetto. Andrea Stramaccioni promuove i rossoneri: «C’è questa condizione particolare che vede le due squadre affrontarsi presto, entrambe con un cammino immacolato e con il vento in poppa, I tifosi sono gasatissimi e penso che anche per gli allenatori sia un tagliando importante. Il Milan mi ha colpito di più non tanto per le vittorie ma per la proposta tecnica sul campo, per la fluidità di gioco. Cominciare in Italia contro tre squadre difficili come Bologna, Torino e Roma giocando questo calcio mi ha sorpreso».

RAGAZZO D’ORO – Stramaccioni parla poi del ritorno di Francesco Acerbi dal 1′ e dalla panchina di Davide Frattesi: «Credo che Acerbi sia una delle chiavi di quei 50 giorni del finale di stagione dell’Inter, è stato uno dei più positivi in difesa. Io credo che sia lui il vero leader di questo trio difensivo tutto italiano, quello che ha raggiunto la finale di Champions League. Frattesi è un ragazzo d’oro e comprende di dover avere pazienza, Mkhitaryan è insostituibile per l’Inter e sono convinto che Frattesi lo capisca. Io lo vedo una risorsa per l’Inter e non un problema».