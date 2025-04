Stramaccioni estasiato: «Arnautovic, che assist! Sottolineo un dettaglio»

Andrea Stramaccioni si è pronunciato al termine di Inter-Cagliari, sfida vinta dai nerazzurri per 3-1 anche grazie a un Marko Arnautovic in versione zlataniana. L’ex allenatore dei meneghini ha concentrato la sua attenzione su vari temi.

Il COMMENTO – L’Inter ha superato il Cagliari con il punteggio di 3-1 grazie ai gol di Marko Arnautovic, Lautaro Martinez e Yann Bisseck. Al termine del match, Andrea Stramaccioni si è così espresso alle frequenze di DAZN: «Sono state 2 partite nella partita. Il primo tempo è stato a tratti dominante, in pieno controllo. Il secondo è partito con un po’ di brivido, perché il gol di Piccoli ha dato un po’ di tensione ai nerazzurri. Dopo il gol di Bisseck la situazione si è tranquillizzata, con l’Inter che si è preoccupata più di non spremere oltre misura i suoi calciatori al fine di evitare nuovi problemi fisici. Il nemico dell’Inter è dato dallo stesso atteggiamento che la squadra nerazzurra ha in quei momenti di passaggio a vuoto a cui si sta cercando di porre rimedio».

Stramaccioni esalta la giocata di Arnautovic sul 2-0 dell’Inter

L’ELOGIO – Stramaccioni ha poi proseguito: «Il gol di Arnautovic è bellissimo, ha spaccato la porta soffiando il pallone al suo compagno Lautaro Martinez. Ma ciò che personalmente mi ha veramente strappato l’occhio è il passaggio per il 2-1, in cui lui va ad allargarsi e di prima, con la coda dell’occhio, dà il pallone con i giri giusti al Toro».