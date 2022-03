Stramaccioni dal Qatar: «Italia, che delusione. Nessuno se lo aspettava»

L’Italia non si è qualificata al Mondiale, mentre il Qatar ci aspettava a braccia aperte. L’italiano più famoso a Doha è senza dubbio l’ex allenatore dell’Inter, Andrea Stramaccioni, tecnico dell’Al-Gharafa, che ha parlato in un’intervista sul Corriere dello Sport.

IN QATAR – Stramaccioni, attualmente a Doha, in un’intervista ha parlato dell’eliminazione dell’Italia: «Difficile spiegare il gelo che c’era in casa mia dopo la sconfitta degli azzurri è stata una delusione incredibile, senza nessuna connotazione polemica, tecnica o tattica. Solo delusione, da italiano e tifoso di calcio. È incredibile pensare che pochi mesi fa abbiamo ricevuto consensi da tutto il mondo per la strameritata conquista dell’Europeo e che tra qualche mese il Qatar non si tingerà di azzurro. Nessuno se lo sarebbe aspettato. Lo stesso emiro (Al Thani, proprietario del PSG, ndr), pochi giorni fa commentando i playoff mi diceva che al Portogallo sarebbero mancati giocatori chiave e invece… al Portogallo neanche siamo arrivati».

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

