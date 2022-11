Stramaccioni: «Correa? Una colonia italiana nell’Argentina! Tra le favorite»

Stramaccioni farà parte della redazione Rai in vista dei Mondiali in Qatar. L’ex tecnico dell’Inter, in collegamento su TG Sport, ha commentato la convocazione di Correa nell’Argentina

COLONIA ITALIANA − L’ex tecnico dell’Inter Andrea Stramaccioni ha commentato le convocazione dell’Argentina per Qatar 2022: «Eravamo in attesa di capire se ci fosse la convocazione di Paulo Dybala così come quella di Joaquin Correa. Il Tucu si aggiunge ai vari Nico Gonzelez, Di Maria e Paredes. La colonia italiana si infoltisce, l’Albiceleste parte tra le favorite per il Mondiale perché è una squadra in grande forma che non perde da 35 partite. C’è aspettativa».