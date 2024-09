Stramaccioni: «Carlos Augusto fattore per l’Inter. Lautaro Martinez maturo!»

Andrea Stramaccioni si è così espresso alla vigilia del match tra Monza e Inter: accento posto sul ruolo di Carlos Augusto e della voglia di Lautaro Martinez.

TURNOVER PRUDENTE – Andrea Stramaccioni ha esplicitato il suo punto di vista, a DAZN, in merito alle scelte di Simone Inzaghi per Monza-Inter: «Inter ha profondità e identità maggiori. Può approfittare del pareggio della Juventus, il che è uno stimolo importante per i nerazzurri. Il turnover è ponderato, comprendendo anche nomi particolari ma non Mkhitaryan. Mi piace Carlos Augusto da braccetto di sinistra perché è indice di un’Inter positiva. Può rappresentare un giocatore veloce per i recuperi e per quelle situazioni in cui Daniel Maldini e altri possono trarre vantaggio. Davanti ci sono quei due lì… quando ci sono loro è Inter. Lautaro Martinez, quando sta bene, gioca. Non ha ancora segnato, ma io ci vedo anche un segnale di maturità. Evoluzione di Thuram è data anche dal lavoro dell’argentino, che è diventato sempre più maturo».

Stramaccioni sull’evoluzione del centrocampo dell’Inter di Inzaghi!

IL CENTROCAMPO – Stramaccioni si è poi pronunciato sul tema della mediana dell’Inter del presente e del futuro, tenendo conto di un particolare elemento che la caratterizza sin da adesso: «La coppia migliore di intermedi è composta da un incursore, nel caso nerazzurro Barella o Frattesi, e da un giocatore che ama più il palleggio, cioè Mkhitaryan. Io vedo un Zielinski che evolve sempre di più verso posizione diversa, come avvenuto con Calhanoglu da regista e Mkhitaryan verso il nuovo ruolo all’Inter».