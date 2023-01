Stramaccioni: «Calhanoglu bene vertice basso, ma non sarà mai Brozovic»

Stramaccioni ha commentato le prestazioni di Calhanoglu all’Inter come vertice basso al posto dell’infortunato Marcelo Brozovic (clicca QUI per le ultime). Le sue parole

VERTICE BASSO − In collegamento su Radio Bruno, ha parlato Andrea Stramaccioni: «Amrabat è stato il miglior centrocampista del Mondiale, capace di abbinare il recupero dei palloni alla qualità nei momenti immediatamente successivi. Nella Fiorentina riceve moltissimi palloni da ripulire, che è il passaggio successivo a quello che realizza nel Marocco. Non è che non lo sa fare, è che non lo sa fare a quei livelli lì. È come Calhanoglu vertice basso, lo può fare nell’Inter ma non sarà mai Brozovic».