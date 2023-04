Stramaccioni: «Brozovic il numero uno. Menzione per Dumfries»

Andrea Stramaccioni ha parlato su Dazn Night Cup del successo dell’Inter sul Benfica. L’ex allenatore ha analizzato tatticamente le scelte di Simone Inzaghi, citando anche i migliori in campo a suo parere.

TATTICA – Andrea Stramaccioni ha detto questo sull’Inter: «In Europa ci sono due cose che cambiano rispetto al campionato dell’Inter. Prima un tema tattico e poi quello palcoscenico. Non è solamente il discorso che si gioca a tre, cambia l’iniziativa. Il Benfica e il Porto sono abituati a fare le partite, l’Inter invece soffre le squadre che si chiudono. Si è visto come giocando con le squadre che affrotano a viso aperto l’Inter trovi soluzioni con il possesso, i passaggi tra le linee. Negli spazi alle spalle delle punte l’Inter è devastante. Il livello e lo spessore dei giocatori è assoluto: ieri ne sono saliti in due in cattedra, Brozovic e Barella. Il croato se sta bene è il numero uno in quella posizione, è un calciatore di altro livello. Una menzione speciale anche per Dumfries, spesso croce e delizia per il suo predecessore e i paragoni scomodi. Ha messo tatticamente in difficoltà la fascia sinistra del Benfica».