Stramaccioni: «Barella irriconoscibile, sbaglia dove di solito non lo fa»

Archiviata la vittoria contro la Moldavia, in casa Italia si torna a parlare della situazione degli Azzurri dopo due partite non esaltanti. Questo il commento di Stramaccioni, ex nerazzurro e oggi commentatore sulla Rai.

IRRICONOSCIBILE – Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter e oggi opinionista, al termine della vittoria contro la Moldavia, ha parlato in collegamento con Rai Sport. Tra i tanti temi toccati dall’ex tecnico, anche un commento su Nicolò Barella, all’ennesima prestazione sottotono con la maglia dell’fItalia. Queste le sue parole: «La stanchezza c’è per tutti, questo è vero. Ma bisogna fare una distinzione per ogni giocatore. C’è Barella che stimo tanto, ma in questo momento è irriconoscibile. Sbaglia appoggi che di solito non sbaglia, e non incide come le altre volte. Lui ha patito di più il finale di stagione, una cosa vera come ha detto Spalletti. In queste due uscite di giugno, i top player non hanno fatto vedere il proprio valore».