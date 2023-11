Stramaccioni: «Atalanta-Inter big match, sarà decisivo ogni duello»

In diretta su DAZN, nel pre partita di Atalanta-Inter, l’ex tecnico Andrea Stramaccioni ha analizzato l’importanza del match e sottolineato il gran momento di entrambe le squadre

SCONTRO – A pochi minuti dal calcio d’inizio di Atalanta–Inter, Stramaccioni ha commentato così il match delle 18 al Gewiss Stadium: «L’entusiasmo attuale dell’Atalanta è fondamentale per partite come questa. Stanno molto bene. In casa sono imbattuti e non hanno ancora subito goal. Di fronte c’è l’Inter di Inzaghi con il migliore attacco del campionato per goal fatti. Ci sono tutti gli ingredienti per un big match vero e proprio. Tra l’altro, sono due sistemi di gioco speculari, giocano a specchio. Sarà decisivo ogni duello in mezzo al campo. Chi vincerà più duelli, porterà a casa i 3 punti».