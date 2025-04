Stramaccioni: «Asllani-Calhanoglu? Ecco cosa farà il turco! La vera notizia è una»

L’Inter alle ore 18 scende in campo al Tardini contro il Parma. Stramaccioni parla della novità tattica di Inzaghi, ovvero Asllani in coppia con Calhanoglu dal 1′. L’ex allenatore sottolinea poi l’importanza di un centrocampista in particolare: di seguito le sue parole a DAZN

CONOSCENZA – L’Inter di Simone Inzaghi affronta il Parma dell’ex interista Christian Chivu. Andrea Stramaccioni parla proprio del tecnico gialloblù, che conosce benissimo: «Chivu era uno di quei giocatori che si definiscono allenatori in campo perché ha intelligenza calcistica superiore e poi è sempre stato un giocatore moderno, in un certo senso è stato un precursore del suo ruolo. Il nostro campionato nelle ultime stagioni è stato in qualche modo indirizzato, ora invece in queste ultime giornate c’è un testa a testa avvincente».

NOVITÀ – Stramaccioni parla poi della novità a centrocampo per l’Inter: «La coppia Asllani-Calhanoglu? Sicuramente il turco interpreterà il ruolo come faceva con Brozovic, in cui si alternava nel ruolo di playmaker. Ovviamente è un centrocampo che ha più palleggio e meno inserimenti vista l’assenza di Barella. Quanto è importante uno come Frattesi dalla panchina? Frattesi è importante perché ha caratteristiche diversissime dagli altri centrocampista, ma la notizia importantissima per l’Inter è che Lautaro Martinez gioca dal 1′ perché sia in termini di leadership che in termini tecnici la differenza è tantissima. Come cambia l’Inter con Bastoni? Per me è un fuori categoria, un giocatore che fa la differenza pur giocando in difesa. Nello spingere palla e diventare poi un giocatore aggiuntivo all’azione offensiva, e questo non solo nell’Inter ma anche in Nazionale».