Stramaccioni: «Arnautovic prima scelta! Un irrinunciabile per l’Inter»

L’Inter di Inzaghi affronta il Monza di Nesta a San Siro con l’obiettivo di blindare il primo posto in classifica, in attesa delle inseguitrici. Stramaccioni parla delle scelte di Inzaghi, che ha premiato Arnautovic schierandolo titolare, ma anche dell’importanza di Bastoni per la squadra nerazzurra. Di seguito quanto dichiarato a DAZN

ENTUSIASMO E COMPETIZIONE – L’Inter è stata accolta a San Siro, dove tra pochissimo affronterà il Monza, con il solito entusiasmo dilagante. Andrea Stramaccioni parla di questo aspetto e non solo: «Il popolo interista carica la sua squadra e ti fa capire, oltre all’importanza del compleanno di domani, anche che una partita sia veramente importante, seppur sia un testa-coda. Perché per l’Inter oggi contano solo i 3 punti. Come mai il campionato è livellato verso il basso? Secondo me le prime squadre hanno rallentato per problematiche differenti, se penso al Napoli dopo l’addio di Kvaratskhelia ha fatto 5 partite senza vincere che è una cosa inusuale. L’Inter ha avuto qualche problemino così come l’Atalanta e la Juventus è rientrata: campionato bellissimo».

INERZIA – Stramaccioni parla delle scelte di Inzaghi in attacco: «Se è corretto schierare ancora Lautaro Martinez? Sì assolutamente, viene da un momento positivo. L’inerzia dopo il Feyenoord è girata e l’Inter deve dare continuità. Arnautovic? Si dà precedenza a un giocatore che ha dato continuità alle prestazioni, secondo me adesso è la prima scelta tra le riserve. Arnautovic viene scelto in base alle sue performance che sono oggettivamente di valore. Tra l’altro Inzaghi aveva provato a lungo Correa e altri accoppiamenti, ma Arnautovic ha vinto il ballottaggio».

IRRINUNCIABILE – Stramaccioni prosegue concentrandosi sull’importanza di Alessandro Bastoni per questa squadra: «L’irrinunciabile? Indeciso tra Barella e Bastoni, ma dico Bastoni. Josep Martinez si è fatto trovare prontissimo, secondo me il ruolo del secondo portiere va curato attentamente nel calcio moderno, servono due titolari. L’attenzione difensiva differente tra Champions League e campionato? Io credo che sia una discorso legato a due fattori: il primo è l’atteggiamento dell’Inter in campo internazionale che è meno garibaldino mentre in Serie A spesso va all’arrembaggio per cercare il gol. Il secondo è un elemento importante, ovvero il fatto che il 3-5-2 di Inzaghi in Italia è conosciuto a memoria mentre all’estero viene affrontato con meno rispetto dal punto di vista tattico e quindi può farti male. È dimostrato dai numeri che è difficilissimo affrontare l’Inter in campo internazionale. Bastoni da quinto? Per me senza dubbio è il più forte difensore italiano, sta crescendo in personalità ed è bravissimo ad adattarsi. In Nazionale ha fatto anche il centrale, secondo me la sia libertà mentale è un fattore aggiunto».