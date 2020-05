Strakosha positivo al Coronavirus? Lazio replica: “Fake news! I giocatori…”

Strakosha positivo al Coronavirus? L’indiscrezione, lanciata dall’ex calciatore Brambati in una diretta Instragram, ha fatto imbufalire la Lazio. Il responsabile sanitario biancoceleste, Ivo Pulcini, replica ai microfoni di “Radio Punto Nuovo”. Di seguito le sue dichiarazioni, riprese anche da “sportmediaset.it”

FAKE NEWS – Thomas Strakosha non è positivo al Coronavirus. La Lazio replica attraverso Ivo Pulcini, responsabile sanitario biancoceleste: «Esistono tante fake news in questo periodo. Non scendo nel dettaglio perché non posso, ma ho parlato con le persone interessate, quelle intelligenti che non si mettono a perdere tempo e ci siamo fatti una risata. Strakosha non ha il COVID-19, nessuno lo ha. I nostri giocatori sono stati i primi in Italia ad andare a casa e chi semina raccoglie. Tutto è sereno e tranquillo».

COLTO – Pulcini, poi, difende Claudio Lotito e la sua cultura: «È uno che si documenta, ha fatto brillantemente degli esami. Ha fatto l’esame di virologia come me. C’è distinzione tra il virologo, epidemiologo, microbiologo, quando c’è confusione di figure professionali ed ognuno si sente autorizzato di dire quello che ritiene più giusto, non è corretto. Lotito ha spesso parlato, non a sproposito, esprimendosi in maniera focosa, ma la sostanza non gli manca. La cultura che abbiamo noi ci permette di guardare all’orizzonte con buon senso».