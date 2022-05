Strakosha: «Gara da rigiocare? Quella con l’Inter per Champions League»

Strakosha ha detto addio alla Lazio giocando ieri sera l’ultima partita contro il Verona. Il portiere albanese, ai microfoni di Lazio Style Channel, ricorda la gara contro l’Inter del 2018 per l’accesso in Champions League

GARA DI RIGIOCARE − Thomas Strakosha non ha dubbi su quale partita vorrebbe rifare: «Ricordo con gioia il primo derby che ho giocato, che abbiamo vinto in Coppa Italia. Sono tante partite ed è difficile ricordarsele tutte. Non ho rimpianti, ho sempre dato il massimo, forse vorrei rigiocare la gara contro l’Inter nel 2018 quando abbiamo perso la Champions League. Grazie a tutti di cuore e saluto tutti i tifosi biancocelesti».