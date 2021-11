Stop Pellegrini, out dopo 15′ di Roma-Torino. Sabato prossimo c’è l’Inter

Pellegrini è uscito dopo appena 15 minuti di primo tempo in Roma-Torino. Il giocatore ha accusato un fastidio muscolare, accasciandosi a terra. Sabato prossimo, arriva l’Inter all’Olimpico

STOP − Tegola in casa Roma con Lorenzo Pellegrini costretto ai box dopo appena 15 minuti di primo tempo contro il Torino. Il capitano giallorosso ha, infatti, accusato un fastidio muscolare e si è subito accasciato a terra. Le sue condizioni saranno ovviamente da monitorare ma al momento rimane in dubbio per la sfida di sabato prossimo contro l’Inter all’Olimpico. Al momento, Pellegrini è il migliore goleador della squadra di Jose Mourinho con cinque reti in campionato.