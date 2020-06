Stoichkov: “Lautaro Martinez, al Barcellona fortunato con Suarez. Luis…”

Intervistato sulle frequenze di SuperDeportivoRadio, Hristo Stoichkov, ex esterno offensivo del Barcellona, ha parlato del possibile arrivo di Lautaro Martinez ai blaugrana di Lionel Messi e Luis Suarez

FORTUNATO – Queste le parole di Hristo Stoichkov, ex esterno offensivo del Barcellona, sull’obiettivo di mercato dei blaugrana, Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter. «Se Lautaro Martinez arriverà al Barcellona, sarà fortunato ad avere due compagni di squadra davanti a sé come Messi e Suarez. Sono giocatori che saranno molto importanti nella sua carriera sportiva. Sarà fortunato ad avere Luis Suarez gli insegnerà molto più di quanto non sappia».