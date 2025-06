Stoger (Rapid Vienna): «Arnautovic? Intelligente pensarci!»

Peter Stoger, allenatore del Rapid Vienna, ha così parlato dell’interesse della sua squadra per Marko Arnautovic, svincolatosi dall’Inter al termine dell’annata in Europa.

LA SITUAZIONE – Peter Stoger non si è nascosto: il Rapid Vienna considera Marko Arnautovic come un’opzione di spessore per completare il proprio attacco. La squadra austriaca, che sogna di abbracciare il simbolo offensivo della Nazionale europea, è però consapevole della difficoltà di arrivare a un profilo costoso come quello dell’ex Inter. A sottolinearlo è proprio il tecnico Stoger, che si è così pronunciato a Kicker sul punto: «Marko è sul mercato, quindi è intelligente pensarci. Ha delle opzioni e opera in altri ambiti finanziari. Ma avere un’idea non è mai una cattiva idea. Non potremo attirarlo con i soldi, forse con altre cose».

Arnautovic e l’Inter: una storia chiusa senza rimpianti a cui può seguire il passaggio al Rapid Vienna

L’ADDIO – Arnautovic, che ha da poco vissuto un’esperienza spiacevole come quella del tentato furto presso la sua abitazione di Como, è alla ricerca dell’ultimo Club prima del suo ritiro dal calcio. Come da lui stesso confessato, la prossima stagione sarà dedicata alla miglior preparazione possibile per arrivare al Mondiale, l’ultima tappa della sua carriera professionistica. Se in Austria troverà difficilmente un contratto favorevole sul piano economico, di certo l’ipotesi del Rapid Vienna gli garantirebbe di prepararsi con tranquillità e in un ambiente fecondo per il suo ultimo ballo.