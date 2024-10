A Stoccarda, lo Sparta Praga fa pari con un gran gol. Rivale Inter

Finisce 1-1 Stoccarda-Sparta Praga, match che interessa pure l’Inter in ottica formazione ceca. Gran gol degli ospiti.

PUNTO A TESTA – Alla Mercedes-Benz Arena va in scena Stoccarda-Sparta Praga, una delle due partite in programma alle 18.45. In Austria, si gioca Salisburgo contro Brest. La partita in Germania interessa per certi versi anche l’Inter perché i cechi fanno parte del percorso europeo della squadra di Simone Inzaghi. Primo tempo molto intenso e divertente, con lo Stoccarda che passa in vantaggio dopo appena sette minuti con Enzo Millot, che incorna sul cross di Maximilian Mittelstädt. Ma lo Sparta Praga non ci sta e dopo la mezz’ora reagisce: punizione dai 25 metri di Kairinen, che trova una traiettoria favolosa per bucare Nubel. Al 38′, i cechi sfiorano addirittura il gol del sorpasso con Birmancevic, il cui colpo di testa si schianta sulla traversa. Anche nella ripresa, Stoccarda-Sparta Praga si dimostra una partita divertente e giocata molto bene da entrambe le squadre. Al 64′, sfiora il nuovo vantaggio la formazione tedesca, che ci prova ancora con Millot, murato però sul più bello dalla difesa degli ospiti. Nel finale, Stoccarda quasi all’arrembaggio, con Rieder che sfiora il 2-1 all’88’. Il match finisce in parità, con le due squadre che si prendono un punto a testa.

Stoccarda-Sparta Praga 1-1

7′ Millot (ST), 32′ Kairinen (SP)